وفاة الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش مدير تحرير الأهرام



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: توفي الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش مدير تحرير جريدة الأهرام، اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة المغرب، من مسجد السيدة نفيسة. وتخرج الراحل في كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 1974، والتحق للعمل بمؤسسة الأهرام منذ العام 1975.

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