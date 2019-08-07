قبل عيد الأضحى.. إحباط ترويج 18 طن لحوم فاسدة بالقاهرة- (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال إحباط ترويج 18 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة. كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات شنت حملة مكبرة بحملة مكبرة للتفتيش على أسواق تصنيع وإنتاج وتداول اللحوم ومصنعاتها بالبساتين. Advertisements وأسفرت الجهود عن ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص"، يديرها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم المقطم بالقاهرة) وبحوزته 12 طن "لحوم، إسقاط، دهون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص" يديرها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة) وبحوزته 4 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، عدد (1) فرشة لحوم تحوى كمية (1850) كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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