بحيلة الطرود البريدية.. ضبط عصابة تُهرب خام أخطر أنواع المخدرات بمطار القاهرة -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود خلال إحباط محاولات لتهريب المواد المخدرة داخل عددٍ من الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوى.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوي مواد مخدرة.

أسفر تفتيش تلك الخطابات عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - 75 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسي، كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرامات - كمية من مادة M.D.M.A المخدرة وزنت 111 جراما "المادة الفعالة لمخدر الإكستاسي"، كمية لمادة THC المخدرة "المادة الفعالة لمخدر الحشيش" وزنت 45 جراما - 10 طوابع LCD المخدر).

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من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أسفرت جهود فرق البحث عن تحديد عدد من المتهمين والمرسل إليهم تلك الطرود، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 متهمين.

وضبط بحوزة أحدهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جراما – كمية من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 63 جراما – 6 بذور لمخدر الماريجوانا - "مطحنة ، مصفاة" لتجهيز المخدر - مبلغ مالي – جهاز حاسب آلي – ميزان).

وبمواجهة المتهمين أقروا بجلبهم للمواد المخدرة من خارج البلاد عن طريق المواقع الإلكترونية عبر تطبيقات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وشرائها عن طريق العملات الرقمية ما يسمى (البت كوين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.