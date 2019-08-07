بالفيديو.. كيف أوقعت الداخلية بعصابة السطو على محطة وقود بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود ضباط مباحث الجيزة خلال ضبط المتهمين بسرقة محطة وقود واستولوا على أكثر من 350 ألف جنيه.

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا بوجود سرقة داخل محطة وقود كائنة بطريق (المنصورية/كفر الجبل) بدائرة القسم ملك (أحد الأشخاص - مُقيم منطقة المعادي بالقاهرة) حيث قام 5 أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ملاكي "4 منهم مُلثمون وسائق السيارة" بحوزتهم 3 بنادق خرطوش بتهديد العاملين بالمحطة واصطحابهم لداخل غرفة والاستيلاء منهم على مفتاح الخزينة وسرقة (مبلغ 350 ألف جنيه من داخلها هاتفان محمولان حافظة نقود "بداخلها مبلغ 600 جنيه" خاصة باثنين منهم)، وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (أفراد تشكيل عصابي مكون من (8) عناصر إجرامية وسبق اتهام 3 منهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة - ومقيمين بالجيزة والقاهرة والفيوم).

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ 111,780 جنيه، 7 هواتف محمولة" تم شراؤها حديثاً من المبالغ المالية المستولى عليها).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا باتفاقهم على سرقة المحطة المشار إليها وفي سبيل ذلك قام اثنان منهم بتجهيز الأسلحة النارية "3 بنادق خرطوش"، وقاموا بسرقة السيارة المستخدمة في الحادث، من مالكها حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس "مبلغ بسرقتها" والسابق العثور عليها بشارع العروبة بالطالبية، وقام أحدهم بإخفاء بندقتي خرطوش طرف "عامل بمزرعة كائنة بكفر المنسي دائرة القسم، وتم ضبطه وأرشد عن الأسلحة النارية و21 طلقة لذات العيار، وبإرشاد أحد المتهمين تم ضبط البندقية الخرطوش الثالثة المستخدمة في الواقعة، وقالوا إنهم أنفقوا باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وباشرت النيابة التحقيق.