مصر | مجلس الدولة: نقل عضو المجلس الفني للمحاكم الإدارية لإدارة فتوى النقل والمواصلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: نقل عضو المجلس الفني للمحاكم الإدارية لإدارة فتوى النقل والمواصلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أمس الحركة القضائية الجديدة للعام القضائي 2019-2020.

وانتقل المستشار معتز الفخراني من عضوية المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية، ليكون عضوًا بإدارة فتوى النقل والمواصلات والطيران المدني، وتم إعداد الحركة القضائية الجديدة لعام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ والتي تبدأ مطلع أكتوبر المقبل، بمراعاة سرعة الفصل في القضايا المتنوعة، وبصفة خاصة المنازعات الضريبية، ومنازعات الاستثمار، واسترداد أراضي الدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.