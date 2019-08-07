مصر | مجلس الدولة: نقل رئيس المكتب الفني للمحاكم الإدارية لإدارة "التفتيش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: نقل رئيس المكتب الفني للمحاكم الإدارية لإدارة "التفتيش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عتمد رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار أحمد أبو العزم، الحركة القضائية الجديدة للعام القضائي 2019-2020.

وانتقل المستشار الدكتور شريف عفيفي، نائب رئيس مجلس الدولة، من رئاسة المكتب الفنى للمحاكم الإدارية والتأديبية، لإدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة، والتى يرأسها المستشار يحيي خضرى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص.

وتتكون إدارة التفتيش الفنى من ٢١ عضوًا، جميعهم على درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى رأسهم أمين عام مجلس الدولة المستشار فؤاد عبد الفتاح.

يشار إلى أنه لا يجوز طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة انتماء أي عضو لم يصل لدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.