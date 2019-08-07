مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بمركز حوش عيسى لانضمامهم لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بمركز حوش عيسى لانضمامهم لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار حسن فريد تجديد حبس 6 متهمين من مركز حوش عيسى، 45 يوماً على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، وهم:

‏1. عطية عاشور عطية مبروك

2. عبدالحميد محمد مصطفى سيد

3. أحمد محمد عبدالحميد عقاب

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4. محمود عبدالعزيز عبدالعاطي

5. عمر صلاح عبدالحكيم بطيحه

6. أحمد ياسر على عبدالحفيظ

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية و ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.