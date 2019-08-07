مصر | خلال شهر.. ضبط 81 حالة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. ضبط 81 حالة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أن جهودها خلال شهر يوليو الماضي أسفرت عن ضبط عدد (81) حالة تزوير، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب في التوجه إليها.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.