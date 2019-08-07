مصر | "هارب من 207 أعوام سجن".. جهود البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هارب من 207 أعوام سجن".. جهود البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة أسفرت عن استهداف وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وذلك على النحو التالي:

- ضبط (صاحب شركة مقاولات سن 43 - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 76 حكم حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا "مبانى ، سرقة تيار كهربائى" بإجمالى عقوبات بلغت (16 سنة حبس ، وغرامات مالية مستحقة بقيمة (2,240,00 مليونى ومائتان وأربعون ألف جنيه).

- ضبط (صاحب شركة سن 41 - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 69 حكم حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا "شيكات" بإجمالى عقوبات بلغت 207 سنة حبس.

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- ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا " مبانى - سرقة تيار كهربائى" بإجمالى عقوبات بلغت (3شهور حبس) ، وغرامات مالية بقيمة ( 9,438,054 تسعة مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربعة وخمسون جنيه).

- ضبط (مقاول سن 66 - مقيم دائرة قسم شرطة الشرابية ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9أحكام حبس جزئى " تبديد ، مبانى ، إزالات ، سرقة مياه " بإجمالى عقوبات بلغت (9 شهور وأسبوعين حبس) ، وغرامات مالية مستحقة بقيمة 3,168,000 ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف جنيه).

- ضبط (أحد الأشخاص سن 57 - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى فيها بعقوبة الحبس لمدة سنة.