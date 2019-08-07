مصر | ضبط "أجنبي" بحوزته 63 عملة معدنية يتشبه في أثريتها بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "أجنبي" بحوزته 63 عملة معدنية يتشبه في أثريتها بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ أسوان النهرية، من ضبط (راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال إنهاء إجراءات وصوله على متن إحدى العبارات، وبحوزته (عدد 63 قطعة عملات معدنية يشتبه في أثريتها ) وبعرضها على وحدة المنافذ الأثرية أفادت بأثرية (عدد13 قطعة وخضوعها لقانون حماية الآثار، وعدد 23 قطعة ذات قيمة فنية وثقافية وتاريخية).

وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وقرر حيازته للمضبوطات بقصد بيعها داخل البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.