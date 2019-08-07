مصر | تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بتجديد المتهم أحمد عبد السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية 756 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.