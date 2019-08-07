مصر | 44 واقعة.. سقوط مسجل خطر لسرقته محتويات السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 44 واقعة.. سقوط مسجل خطر لسرقته محتويات السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب 44 حادث سرقة من داخل السيارات بمنطقتي التجمع الأول والخامس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام "مسجل شقي خطر" سن 33- مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة"، بارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 44 حادث بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة التجمع "الأول ، الخامس"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله (مالك شركة بيع أجهزة كمبيوتر محمول"لاب توب" - مقيم بالعمرانية بالجيزة "سيئ النية")، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم، وتم بإرشاده ضبط (33 جهاز لاب توب- 2 جهاز آى باد - 3 هاتف محمول -2جهاز تابلت).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.