أخبار مصر | شاهد لحظة افتتاح الرئيس السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد لحظة افتتاح الرئيس السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، كما تفقد عدد من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمجمع، حيث بدأت المراسم بإستماع الرئيس السيسى لشرح تفصيلى على ماكيت تضمن عرض كافة المنشآت التى يحتويها المجمع والتى صممت على مساحة 400 فدان لتكون صرحاً صناعياً عملاقاً على الأراضى المصرية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنفيذ مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة يأتى فى إطار تنفيذ توصية الاستفادة من الخامات المصرية الطبيعية الموجودة فى مصر، بحيث يكون لها قيمة مضافة بدلا من تصديرها للخارج فى صورة خامات مثل الفوسفات حيث كان يتم تصديره للخارج "خام".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة له فى افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، أن هذه المشروعات العملاقة تعد محاولة لتنفيذ التوصية بتحويل ما لدينا من قدرات طبيعية فى الدولة المصرية، مثل الغاز الطبيعى والفوسفات إلى "قيمة مضافة" تخدم السوق المصرى

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن "الأشرار المخربين المدمرين"، لن ينالوا من عزيمة المصريين، وأن محاولاتهم ستبوء بالفشل، قائلا:" الأشرار المخربين المدمرين بيحاولوا يهدوا.. ولكن مش هيقدروا، مش علشان إحنا جامدين، ولكن لأن ربنا ميرضاش بكده، وربنا خلق الإنسان لعمارة الأرض مش للإفساد ولا للهدم"

وقال الرئيس: "شوفوا يا مصريين وبصوا على الدنيا حولين مننا، هل فيه دين يقام كده؟ هل فيه إصلاح يقام بالهدم؟، قلت الكلام ده كتير بس التصدى ليه مش الدولة بس، احنا كمجتمع لازم نفهم أولادنا ونوعيهم وننصحهم ضد الفكر ده، مافيش دول هتطلع لقدام بالهدم ولكن بالانضباط والخلق والتعليم والجهد والصبر والبناء لكن مش بالقتل ولا التخريب".

وكشف الرئيس عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إنتاج 30 مليون متر فى السنة.

وقال الرئيس السيسى: "إن هذه المشروعات والمجمعات محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحوليها لقيمة مضافة وتشغيل الشباب والتوقف عن استيراد هذه المنتجات وتصدير الفائض".

وشدد السيسى على أن هذه المشروعات تستخدم أحدث التقنيات والمعدات والاشتراطات البيئية، فضلا عن مراجعة دورية لوزارة البيئة على تلك المشروعات للاطمئنان على تطبيق الاشتراطات البيئية.

وأكد الرئيس، أننا نتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع الذى نعيشه فى مصر، موضحاً أن هناك مشاريع عديدة تم الانتهاء منها.

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وطالب الرئيس المجتمع بفهم هذا الأمر، فالدول تنهض بالبناء وليس بالقتل والتخريب، مؤكداً أن مصر مستمرة فى طريقها نحو البناء.

أشار الرئيس إلى أن عامل الوقت مهم للغاية في افتتاح المشروعات حيث إن افتتاح المصانع يؤدى لتشغيل العديد من المصريين.

وقال إن تلك المجمعات استفادت من الإمكانات المصرية، كما أنها تسهم في تقليل الاستيراد من الخارج ، وتحقق الاكتفاء الذاتي من الخامات وتصدر الفائض وكذلك تحقق قيمة مضافة .

ونوه الرئيس السيسى، بأنه في ذات الوقت من العام المقبل سيتم افتتاح مجمع الرخام وفق الاشتراطات البيئية.

وأوضح أن الدولة تقدم التيسيرات لرجال الأعمال، مرحباً بافتتاح مشروعات وقلاع صناعية لرجال أعمال يبنون ويعملون مع الدولة .

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال من خلال توفير المناطق الصناعية والأراضى والتمويل البنكى".

وأعرب الرئيس عن استعداده لافتتاح مشروع وقلاع صناعية خاصة برجال الأعمال، قائلا :"رئيس الوزراء كان بيكلمنى وبيقولى ممكن نفتتح كمان مشروعات خاصة برجال الأعمال موجودة دلوقتى وقلاع صناعية كبيرة، قلقتله معنديش مانع شوفوا اللى انتوا عاوزينه علشان نبين حجم العمل والتغيير اللى بيتعمل فى البلد وكمان جهد رجال مصريين وطنيين شغاليين بيبنوا ويعمروا معايا".

وتابع الرئيس: "نتحرك بجدية ومسؤولية لتغيير الواقع الذى نعيشه فى مصر، وما نقوم به هو أقصى معدلات ممكن أن نقوم بها ولكن المطلوب كتير"، وكنت لسه بتكلم مع مسؤولين فى الدولة قلتلهم أنا كنت بقول فى مؤتمر الشباب إننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار فى السنة لدولة بحجم مصر لقيتها فى الجورنان لحل مشاكل مصر نحتاج تريليون دولار، لأ، أنا بتكلم على مصروف مش حل مشاكل".

ووجه الرئيس السيسى التهنئة لجموع المصريين والأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك.