أخبار مصر | انطلاق احتفالية "يوم الحج الأكبر" بمتحف النسيج المصري في شارع المعز (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق احتفالية "يوم الحج الأكبر" بمتحف النسيج المصري في شارع المعز (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل احتفالية بعنوان "يوم الحج الأكبر" في متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي وذلك بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

بدأت بمحاضرتين ألقى الأولى الدكتور أشرف أبواليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، وكان محورها أن مصر تعرف أصول الفريضة منذ القدم وكان لها قصب السبق في إرسال كسوة الكعبة على مدى قرون، ثم بدأت الفقرة الثانية والتي كانت محاضرة مع حفيد أقدم صانع كسوة كعبة في مصر.

ثم تضمن الجزء الثاني من اليوم جولة وشرح مجاني لكسوة الكعبة في المتحف مع حفيد أقدم صانع لها، والتي استمع فيها ضيوف المتحف إلى شرح وافي حول طريقة صناعتها.

يذكر أن الاحتفالية تمتد على مدى يومين حيث بدأت اليوم الأربعاء وستمتد لغدًا الخميس والذي سيتضمن محاضرة يلقيها إيهاب الخطيب مسئول البحث العلمى بالمتحف، عن تاريخ كسوة الكعبة ودور مصر في صناعتها بالإضافة إلى برنامج ورش فنية وتعليمية وترفيهية لموجوعة من لأطفال وطلبة المدارس، وشرح لمناسك الحج وكيفية صنع كسوة الكعبة والأنواع المختلفة من النسيج.