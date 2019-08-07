أخبار مصر | "معلومات الوزراء": تفعيل غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلومات الوزراء": تفعيل غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس مجلس الوزراء, الدكتور مصطفي مدبولي، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأيضاً التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوزارات والمحافظات المختلفة من خلال وسائل الربط المتعددة (النظام الوطني للطوارئ- منظومة الفيديو كونفراس-).

يأتي هذا في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016 والخاص بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتي من مهامها, تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة والمتابعة الدقيقة للموقف الداخلي، وكذا أيضاً التنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة وذلك للتدخل السريع والفعال لحل أي مشكلات قد تطرأ من خلال التواصل المستمر مع الغرف الفرعية وجهات تقديم الخدمات.

يتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بحضور ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة، وتضم الغرفة في عضويتها ممثلي وزارات (الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني, السياحة)، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية.

كما تستمر أعمال غرفة العمليات المركزية أيضاً في متابعة موسم الحج 2019 حيث بدأت أعمالها منذ بدء موسم الحج للاطمئنان على جميع الحجاج المصريين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وتستمر الغرفة في عملها حتى عودة آخر فوج من الأراضي المقدسة بمشيئة الله.