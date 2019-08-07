أخبار مصر | رئيس بعثة الحج يعلن تفاصيل خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات وبدء مناسك الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج يعلن تفاصيل خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات وبدء مناسك الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، ورئيس بعثة الحج المصري، صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات وبدء مناسك الحج، وذلك بحضور اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لمكتب شئون حجاج مصر واللواء حسام طلعت مدير الاداره العامه للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ونائب رئيس البعثة وأيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي واللواء ممدوح العدوي سكرتير عام البعثة الرسمية ومجدي شلبي رئيس بعثة السياحة.

وأكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، على أن التجهيزات المكثفة التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج والتى بدات منذ فترة طويلة سابقة على بدء الموسم كان لها أكبر الاثر فى إنتظام الموسم والاستعداد لبدء المناسك، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية والتي من المقرر لها الجمعة ٨ من ذوي الحجة بخطة تفويج متكاملة.

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وأضاف عبد الموجود أنه سيتم البدء بالمقدمة صباح الجمعة على أن يبدأ التفويج بعد الصلاة ويستمر حتى السادسة من مساء الجمعة وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجانب السعودي وأن التصعيد سيتم من خلال ٢٨١ حافلة مكيفة ومجهزة الحمامات GPS وقد تم استلام المخيمات أمس بعر فات ومنى بعد أن قامت لجان المعاينة من التأكد من المطابقة للمواصفات المتفق عليها وهي خيم ألماني ذات جودة مرتفعة مزودة بمراوح وتكييفات فريون.

وأضاف عبد الموجود أن هذا العام سيكون ان شاء الله أفضل وانه تفاديا لارتفاع درجات الحرارة فسيكون هناك تكثيف لو جود المياه والعصائر داخل المخيمات وخارجها وتم تخصيص عدد من الخيم لحالات الاجهاد الحرارى وتجهيزها بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية، وقد أكد وزير الرى ورئيس البعثة المصرية للحج على ضرورة تجنيب الحجيج من كبار السن التعرض للإجهاد الحرارى بالتواجد بالمناطق المرتفعة الحرارة.

واستعرض المؤتمر الصحفي الإجراءات والتجهيزات التي اتخذتها البعثات لضمان خدمة متميزة للحجيج أثناء عمليات التفويج وتادية المناسك الشريفة بعرفة ومنى.