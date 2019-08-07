أخبار مصر | نائب الإسماعلية يتقدم ببلاغ للشرطة حول اعتداء أحد المسئولين التنفيذيين بالمحافظة عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الإسماعلية يتقدم ببلاغ للشرطة حول اعتداء أحد المسئولين التنفيذيين بالمحافظة عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إنه قام بتحرير محضر بقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشأن ما تعرض له من تعد عليه من أحد المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وقال عمارة في بيان له: "فوجئت بأحد أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة والذي دأب منذ فترة على مهاجمتي على مواقع التواصل الاجتماعي دون ردع من قيادته رغم شكوتى لهم أكثر من مرة، مساء الإثنين 5 أغسطس 2019 خلال تقديمي واجب العزاء لأحد أبناء المحافظة بالاعتداء على شخصي بعدد من الألفاظ، وأطلق لقب "نائب الفنكوش" دون مبرر أو سبب".

وأضاف في بيانه: "أنا حريص على القيام بدوري البرلماني التشريعي والرقابي، من منطلق أمانة تمثيلى لشعب الإسماعيلية وقسمى أمام الله بالدفاع عن الوطن والمواطن، حيث قدمت العديد من طلبات الإحاطة التي تجسد مطالب أبناء الإسماعيلية وكنت وما زلت حريصا على التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حتى فوجئت مؤخرا بحالة من التجاهل، وعدم التعاون من رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدم تفهمهم لدوري الرقابي الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلات المحافظة".