أخبار مصر | "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب تكرار تسريب المواد البترولية بشواطئ "رأس غارب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب تكرار تسريب المواد البترولية بشواطئ "رأس غارب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بسؤال موجه للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن أسباب تكرار تسريب المواد البترولية إلى شواطئ راس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وقال "قرطام"، إن ظاهرة تسريب المواد البترولية إلى شواطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر تكررت للمرة السادسة على التوالى، حيث غطّت البقع الزيتية مياه البحر لمسافة وصلت إلى 150 مترًا طوليًا، وبعرض متر واحد فقط، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية، وامتد التلوث لمناطق آخرى، مُضيفا أن وزارة البترول تستطيع إيجاد آلية لمنع حدوث هذا التسريب، نظرًا للأضرار الصحية والبيئية التى يخلفها، لافتًا إلى أن محافظة البحر الأحمر تعتمد على السياحة فى المقام الأول، وهذا التلوث قد يؤثر سلبا على التدفقات السياحية.

وتساءل رئيس حزب المحافظين، عن أسباب تكرار هذه الظاهرة للمرة السادسة على التوالى دون إيجاد حلول لها من الوزارة، فضلًا عن الآليات التى ستتخذها الوزارة لمنع حوادث التسريب مرة آخرى والسيطرة عليها بمجرد حدوثها حتى لا تمتد إلى الشواطئ.