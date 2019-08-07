أخبار مصر | حساسين: الاصطفاف الدولي والعربي جوار مصر في مواجهة الإرهاب صفعة على وجهه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حساسين: الاصطفاف الدولي والعربي جوار مصر في مواجهة الإرهاب صفعة على وجهه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن الاصطفاف الدولي والعربى إلى جوار مصر قيادة وشعبا في مواجهة الإرهاب الغاشم بمثابة صفعة قوية على وجوه جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف حساسين، أن هذا التضامن صفعة موجعة على وجهى نظامى قطر تركيا الداعمين للإرهاب والارهابيين ممثلين في امير الدم والإرهاب تميم بن حمد وعصابته الإرهابية القطرية والسلطان التركى المههوس رجب طيب أردوغان، وتابع: "تأكيد القادة العرب والأوروبيين والأفارقة والعالم كله وقوفهم إلى جوار مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب، بعد إدانتهم للحادث الإرهابى الذي وقع بمحيط معهد الأورام بوسط القاهرة مؤيدين الجهود المصرية في مكافحته ولمصر بالأمن والأمان، إنما هو دليل قوى على أن التجربة المصرية ناجحة في مكافحة قوى الشر والظلام والإرهاب".