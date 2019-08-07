أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة لتحول عمالة المصانع لسائقي التوك توك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة لتحول عمالة المصانع لسائقي التوك توك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب حاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول هجرة العمالة الماهرة للمصانع وعدم توافر أيد عاملة مصرية بها، نتيجة توجههم إلى العمل سائقي توكتوك.

وأوضح زين الدين، أن العامل أصبح على أتم استعداد للتخلي عن مهنته التي استمر فيها سنوات طوالا، بحثا عن مصدر رزق أسهل ويدر عليه دخلا أكبر من المصنع ووجد ذلك في العمل سائقا لتوكتوك، وأضاف: بعد حالة الركود التي أصابت المصانع سلكت عمالة كثيرة هذا الاتجاه إلا أنهم لم يعودوا مع تعافي حالة الصناعة وعودة مصانعهم للعمل.

وأكد النائب البرلماني، أنه بهذا الوضع يتخطى ضرر التوكتوك المشكلات المرورية وجرائم الخطف وغيرها، ليصبح مهددا للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية رخيصة الثمن أصبحت الملجأ الأول لأصحاب المصانع، مطالبا بالالتزام بالعدد المسموح به للعمالة الأجنبية بالمصانع المصرية، وتحقيق أجور عادلة للعمال المصريين حتى لا ينصرفوا إلى الحل المذكور سابقا، بالإضافة إلى تحجيم تفشي التوك توك بالشوارع المصرية، وخلق بديل أكثر أمانا له، أو على الأقل ترخيصه للحد من الجرائم المرتكبة من خلاله.