أخبار مصر | برلماني: القطاع الخاص هو قائد حركة التنمية في المرحلة المقبلة بمشروعاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: القطاع الخاص هو قائد حركة التنمية في المرحلة المقبلة بمشروعاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مجددًا على دعم مشروعات القطاع الخاص فى مصر، يعد دفعة كبيرة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة من خلال إرساء مزيد من الثقة لجذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل فى مصر.

وأكد غلاب، أن القطاع الخاص هو قائد حركة التنمية فى المرحلة المقبلة بمشروعاته وجهوده الكبيرة فى كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مشددا على أن القطاع الصناعى يجب أن يحظى بالاهتمام الأكبر خلال المرحلة المقبلة، حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى منتجة ومصدرة.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن دعم القطاع الصناعى يتطلب تخفيضا لتكلفة التمويل المصرفى من خلال خفض سعر الفائدة، وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار معقولة وبآليات تسمح بوصولها للمستثمر الحقيقى، وهو التوجه الذى تنتهجه الحكومة فى الوقت الحالى من خلال آلية جديدة لتسعير وتخصيص الأراضى.