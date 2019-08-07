أخبار مصر | فرج عامر: مصر ستشهد مرحلة جديدة من البناء والتحديث والتطوير لجميع المشروعات الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مصر ستشهد مرحلة جديدة من البناء والتحديث والتطوير لجميع المشروعات الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها أننا نتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع الذى نعيشه فى مصر، موضحًا أن هناك مشاريع عديدة تم الانتهاء منها، وذلك خلال افتتاحه لمجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة اضافة الى تأكيده أن "الأشرار والمخربين لن يستطيعوا تخريب مصر أو هدمها"، متسائلًا:" هل هناك إصلاح يقام بالهدم؟.

وأشاد فرج، بجهود الرئيس السيسى لتطوير وتحديث الصناعات المصرية وإصلاح الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الصلب والحديد والسيارات والغزل والنسيج، مؤكدا أنه بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت اركان الدولة المصرية وبناء مؤسساتها ونجاح مسيرة الاصلاح الاقتصادى سوف تشهد مصر مرحلة جديدة من البناء والتحديث والتطوير لجميع المشروعات الصناعية والاستراتيجية القومية الكبرى لتكون مصر على اعتاب ثورة صناعية كبرى سيقودها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار ونجاح خاصة انه اكد اليوم أن عامل الوقت مهم للغاية في افتتاح المشروعات، مؤكدًا أن افتتاح المصانع يؤدى لتشغيل العديد من المصريين وإن تلك المجمعات استفادت من الإمكانات المصرية كما أنها تسهم في تقليل الاستيراد من الخارج، وتحقق الاكتفاء الذاتي من الخامات وتصدر الفائض وكذلك تحقق قيمة مضافة وأنه في ذات الوقت من العام المقبل سيتم افتتاح مجمع الرخام وفق الاشتراطات البيئية وأن الدولة تقدم التيسيرات لرجال الأعمال.

ورحب عضو البرلمان، بافتتاح مشروعات وقلاع صناعية لرجال أعمال يبنون ويعملون مع الدولة.