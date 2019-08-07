أخبار مصر | "برلمانية" تطالب ببناء مصنع مصري لإنتاج وسائل لمنع الحمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تطالب ببناء مصنع مصري لإنتاج وسائل لمنع الحمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببناء مصنع مصرى على الأراضي المصرية، لإنتاج وسائل منع الحمل، لاسيما وأن مصر تعتبر من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة، النمو السكاني المتزايد، وسوء التوزيع السكاني، وتدني مستوى الخصائص السكانية.

وأكدت "منير"، على ضرورة التوعية بوسائل منع الحمل وأهميتها، وهذا يتطلب توافرها بشكل مكثف وبأسعار مناسبة، فى كل الصيدليات وكل الوحدات الصحية فى كل عزب وكفور ونجوع وقرى مصر، وكل ذلك لن يتحقق الا من خلال بناء مصنع مصرى وطني لإنتاج وسائل منع الحمل، مُضيفة انه بين الحين والاخر نجد ازمة نقص ملحوظ في حبوب منع الحمل، او اختفاء انواع دون الاخرى، او عدم تواجدها على المستوى الجغرافى المطلوب، حيث تتوافر فى بعض المحافظات وتختفي فى الاخرى، ولذا من الضروري ان يكون هناك مصنع محلي لانتاج حبوب منع الحمل.

وأشارت إلى أن وجود مصنع مصرى ينتج وسائل منع الحمل، ويقوم بتوزيعها على نطاق جغرافي كبير، يمنع الشركات المستوردة من استغلال حاجة السوق المصرية، او تعطيش السوق لخدمة مصالحها الشخصية.