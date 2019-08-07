أخبار مصر | برلمانية تتقدم بمذكرة للتحقيق مع "57357" لرفضها استقبال أطفال الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بمذكرة للتحقيق مع "57357" لرفضها استقبال أطفال الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، لتحقيق مع مسؤولي مستشفى "57357" لعلاج سرطان الأطفال، بعد رفضها استقبال الأطفال الذين تم إخلائهم من المعهد القومي للأورام أثر التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد.

وقالت "الشبراوي" في مذكرتها: "في الوقت الذي ظهر فيه المعدن الأصيل للشعب المصري، وتكاتف الجميع، كلا في مجاله واستطاعته، لتقديم يد العون والمساعدة، والوقوف بجانب مرضى المعهد القومي للأورام، تعنت مجلس إدارة مستشفى 57 3 57، والتي تبعد عن المعهد 5 دقائق فقط، وأغلقت الباب ورفضت استقبال أطفال معهد الأورام.

وتسآلت: "إلى متى سيستمر تجاهل المخالفات التي ترتكبها مستشفى 57 3 57؟!، الجميع تحدث عن أن هناك مخالفات مالية جسيمة مدعومة بالأوراق والمستندات، فضلًا عن أن هناك تعنت تجاه استقبال أطفالنا ممن لاحول لهم ولا قوة، فبدون واسطة لايمكنهم تلقي العلاج بالمستشفى، متابعة:" ما حدث مؤخرًا من جانب المستشفى، لابد من حساب وعقاب عسير للمسؤولين القائمين عليها".