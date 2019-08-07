شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يعلن تفعيل غرفة العمليات استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الأربعاء، تفعيل غرفة العمليات المركزية بحضور ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع درجة الاستعداد، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوزارات والمحافظات المختلفة من خلال وسائل الربط المتعددة «النظام الوطني للطوارئ، منظومة الفيديو كونفرانس».

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وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016 والخاص بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتي من مهامها، تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة والمتابعة الدقيقة للموقف الداخلي، وكذا أيضاً التنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة وذلك للتدخل السريع والفعال لحل أي مشكلات قد تطرأ من خلال التواصل المستمر مع الغرف الفرعية وجهات تقديم الخدمات.

وتضم الغرفة في عضويتها ممثلي وزارات «الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، السياحة»، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية.

كما تستمر أعمال غرفة العمليات المركزية أيضاً في متابعة موسم الحج 201، وبدأت أعمالها منذ بدء موسم الحج للاطمئنان على جميع الحجاج المصريين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وتستمر الغرفة في عملها حتى عودة آخر فوج من الأراضي المقدسة.