شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الإعداد لقمة السبع الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، اتصالًا هاتفياً مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، حيث بحثا سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال المستوى المتميز للعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات، واتفقا على أهمية الاستمرار في تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقيّن .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل حلحلة الأزمات المختلفة.

واشار حافظ إلى أن الوزيرين تطرقا لترتيبات انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بفرنسا الشهر الجاري، وذلك على ضوء توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بها باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.