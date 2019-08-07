شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للكيماويات» تشارك في حملة تبرعات لترميم معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، عن قرار أعضاء المجلس واللجان النقابية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية بتنظيم حملة تبرع ذاتية للمشاركة في إعادة تطوير وترميم معهد الأورام الذي أصيب بعمليات هدم وتشويه بسبب العملية الإرهابية الجبانة التي شهدها المعهد مساء الأحد من هذا الأسبوع لتكشف للجميع عن الوجه القبيح للإرهاب والذي طال حتى أماكن علاج المرضى الفقراء .

وقال الكيميائي عماد حمدي في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار بالدعم والمشاركة ليس بغريب على أعضاء النقابة العامة ولجانها النقابية، خاصة أنه دعم ذاتي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار دور العمال دائما في دعم الوطن واستقراره، وإرسال رسالة تؤكد على أنه كلما حاول أهل الشر هدم الروح المعنوية يرد عليهم الشعب المصري الأصيل وفي القلب منه العمال بتكاتف يخزيهم.