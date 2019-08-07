شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.

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وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13.2 مليار جنيه ليصل إلى 732.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعا بنسبة 1.65%، ليغلق عند مستوى 13880.57 نقطة، في حين زاد مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71 في المائة؛ لينهي التعاملات عند مستوى 522.35 نقطة، كما ارتفع مؤشر (ايجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 1.22 في المائة؛ ليغلق عند مستوى 1377.16 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 112 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة وحافظت 37 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.