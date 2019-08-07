شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يلتقي نقيب الزراعيين لتنفيذ أول حملة لترشيد استهلاك مياه الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، وفدا زراعيا يمثل نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الأسبق، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والدكتورة شيرين شوقي مقرر شعبة المياه بنقابة المهندسين، وذلك لبدء تنفيذ حملة ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة، والاستفادة من خبرات النقابة في ترشيد استهلاك مياه الري ورفع كفاءتها.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن الاجتماع ناقش الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل مشروعات تطوير الري بتيسيرات بنكية بفائدة 5% لتشجيع المزارعين وروابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية للاستفادة من هذه التسهيلات للتوسع في هذه المشروعات.

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وأضاف نقيب الزراعيين أنه بموجب الاتفاق بين النقابة ومحافظ القليوبية يقوم الخبراء الزراعيون والمهندسون الزراعيون بتدريب المعنيين بمشروعات تطوير الري الحقلي، للاطلاع على أحدث التجارب العلمية ونقل الخبرات لتطوير الري الحقلي في المحافظة وفقا للاشتراطات التي تعتمدها وزارتا الزراعة والري.

وأوضح «خليفة» أنه تم الاتفاق على تنفيذ الحملة المعنية بترشيد استهلاك مياه الري بمشاركة المهندسين الزراعيين والأهالي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي من خلال الاستفادة من بعض النماذج لتطوير الري الحقلي لرفع كفاءة وحدة استخدام المياه من خلال نماذج نجاح معتمدة في محافظة القليوبية ومتخصصة في زراعة الفراولة، تمهيدا للتوسع فيها من خلال نموذج الفراولة لتطوير النموذج لكي يمتد المشروع إلى باقي للمحاصيل الصيفية.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وحل مشاكل نقص مياه الري وتحسين جودتها بتقليل تلوث المجاري المائية من خلال برامج توعية للمزارعين تتناول مخاطر زيادة استهلاك مياه الري وتأثير وصول المياه الملوثة إلى المجاري المائية وفقا للمعايير المعتمدة.

وشدد «خليفة» على أن تطبيق منظومة جيدة لترشيد استهلاك مياه الري ينعكس على حل مشاكل التعديات على المجاري المائية والترع والقنوات، وزيادة العائد من وحدة المياه ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة.