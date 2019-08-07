«الصحة»: خروج 3 مصابين في حادث «معهد الأورام» بعد تحسن حالتهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خروج ثلاث حالات من مصابي حادث معهد الأورام، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم بمستشفى معهد ناصر.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي المصابين جراء الحادث الإرهابي تراجع إلى 15 مصابا بينهم 3 حالات حرجة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عدد الوفيات ما زال كما أعلن عنه سابقا وهو 20 حالة وفاة، بالإضافة إلى «كيسين من الأشلاء»، مشيرًا إلى أن المصابين الآن في معهد ناصر 5 حالات بينهم حالة حرجة وأربع حالات مستقرة، بالإضافة إلى 10 حالات بمستشفى قصر العيني بينهم حالتان حرجتان، موضحا أن وزيرة الصحة شددت على ضرورة تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن الإصابات تتراوح بين جروح قطعية في أماكن متفرقة وكدمات وكسور، وحروق بدرجات مختلفة، متمنيةً لهم الشفاء العاجل، ومقدمةً التعازي لأسر المتوفين.
وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجهت بتقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين، إضافةً إلى المصابين وأسرهم، خاصةً الأطفال منهم، مشددةً على استمرار تقديم الدعم النفسي حتى بعد عودتهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة على أتم الاستعداد لاستقبال ١٠٠٪ من مرضى معهد الأورام، حيث تم نقل ٧٨ مريضاً بالفعل إلى مستشفيات معهد ناصر والمنيرة ودار السلام هرمل.
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