شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه ببدء العمل الفوري في تطوير طريق «السويس- الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالبدء فوراً في أعمال تطوير ورصف طريق «السويس/ الإسماعيلية»، لخدمة أهالي المحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على تطوير محافظة السويس، وذلك أثناء افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

كما وجه الرئيس السيسي بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ تطوير مرفق السكة الحديد بالسويس، وبداية القطار السريع من مدينة السويس بدلا من العين السخنة، ومن المقرر أن يمر من مدينة السويس مرورا بالسخنة والعاصمة الإدارية وصولا للقاهرة ومدينة 6 أكتوبر.