شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُحذر المديريات من أدوية تُستخدم لعلاج السرطان: «تم غشها بالأسواق» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 28 لعام 2019 من بعض التشغيلات لصنفين من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.
ووفقا للمنشور الصادر عن الإدارة، فإن الدواء الاول يحمل اسم «بريجيتا 240 مللي جرام» والتشغيلات الأخرى منها تحمل أرقام«H022B03-H0304B04»، والمستحضر الثاني يحمل اسم «أڤستين» تشغيلة رقم «B7254B01».
وأوضحت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أن الشركة صاحبة المستحضر أفادت بأن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصرية، وبناءً على تحليل من الهيئة القومية للبحوث الدوائية بعدم مطابقة تشغيلتين من المستحضرين محل الشكوى.
وأرسلت إدارة الصيدلة منشورا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تُحذر المديريات من أدوية تُستخدم لعلاج السرطان: «تم غشها بالأسواق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.