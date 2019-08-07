شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُحذر المديريات من أدوية تُستخدم لعلاج السرطان: «تم غشها بالأسواق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 28 لعام 2019 من بعض التشغيلات لصنفين من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.

Advertisements

ووفقا للمنشور الصادر عن الإدارة، فإن الدواء الاول يحمل اسم «بريجيتا 240 مللي جرام» والتشغيلات الأخرى منها تحمل أرقام«H022B03-H0304B04»، والمستحضر الثاني يحمل اسم «أڤستين» تشغيلة رقم «B7254B01».

وأوضحت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أن الشركة صاحبة المستحضر أفادت بأن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصرية، وبناءً على تحليل من الهيئة القومية للبحوث الدوائية بعدم مطابقة تشغيلتين من المستحضرين محل الشكوى.

وأرسلت إدارة الصيدلة منشورا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.