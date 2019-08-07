شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب «البريطانية» العالقون يستغيثون بوزير الطيران.. ومصدر بمطار القاهرة: ليس علينا مسؤوليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل عدد من ركاب طائرة الخطوط الجوية البريطانية، رحلة BA145، التي كان من المقرر إقلاعها من مطار القاهرة الدولي إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن في الثامنة صباح اليوم الأربعاء ٧ أغسطس، استغاثة عاجلة للفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، يطالبونه بالتدخل لدى قائد الطائرة وطاقمه الذين يرفضون الإقلاع بالطائرة، أو إنزالهم لصالة المطار منذ الصباح.

كانت الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إير لاينز، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن تعرض بعض مستخدميها لمشاكل تقنية على الحجز عبر الإنترنت، وقالت الشركة إن المستخدمين يحتاجون لمزيد من الوقت من أجل الحجز عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

كان نحو 93% من طواقم الخطوط البريطانية قد صوتوا قبل أسبوع لصالح القيام بإضراب عن العمل وتوقيف حركة السفر ما لم تقم الشركة بتعديل الأجور التي يتقاضونها، وهو ما رفضته إدارة الشركة، وحاولت التدخل لدى رابطة الطيارين البريطانية المعروفة اختصارا بـ«بالبا» وحاولت استصدار حكم يمنع الدعوات للإضراب لكن مفاوضاتها لم تنته حتى الآن.

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إلى ذلك؛ قالت مصادر بمطار القاهرة الدولى إنه يتعين على الخطوط البريطانية أن تسّكن ركابها المحبوسين داخل طائرتها بمطار القاهرة الدولى، في أحد الفنادق القريبة من المطار، لحين حل مشاكلها التقنية، ومشاكل طواقمها التي ترغب في تعطيل حركة الطيران للطائرات بسبب المطالبة برفع الأجور.

وأضافت أن قوانين الطيران تنص على أن تقوم الشركة بتسكين عملائها بفنادق قريبة من المطار إذا تبين لها أن عملية الإقلاع ستتأخر عن الموعد المحدد بست ساعات.

وأوضحت المصادر أن وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الجوي ليس عليهما أي مسؤوليات مادية أو أدبية تجاه الركاب سوى التواصل مع الشركة البريطانية، وإلزامها بتطبيق القانون تجاه هؤلاء الركاب.

يذكر أن شركة بيرتش إيرلاينز قد تعرضت لغرامة تصل إلى 183 مليون جنيه إسترليني، بسبب انتهاك قواعد حماية معلومات العملاء.

وصرحت السلطات البريطانية بأن نحو 500 ألف عميل من عملاء الشركة تضرروا من حادث القرصنة الذي تعرضت له قاعدة بيانات الشركة في صيف عام 2018.