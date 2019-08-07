"الوطنية للإعلام": صرف علاوة الغلاء عن العام الماضي ومستحقات نهاية الخدمة لشهر مارس 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، صرف علاوة غلاء المعيشة 2018 لجميع العاملين بها، وذلك مع مرتب شهر أغسطس المقرر صرفه قبل عيد الأضحى المبارك. كما تقرر صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش خلال شهر مارس 2018. وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين لجميع العاملين وقيادات الهيئة بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.​

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