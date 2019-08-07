وفد إماراتي يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر قيم السلام والوسطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، وفدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم كلًا من الدكتور علي بن راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور يوسف عبد الله العبيدلي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد.

وأشاد وفد دولة الإمارات - بحسب بيان - بجهود فضيلة الإمام الأكبر ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكدين أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية.

من جانبه أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن عميق شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا على المشاعر القلبية الصادقة، مضيفًا أن الإمارات باتت رمزًا للسلام.