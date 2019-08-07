مدبولي يواصل اجتماعاته لفض التشابكات المالية بين 3 وزارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الأربعاء، لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء: الكهرباء، والبترول، والمالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع يأتي بعد ٣ أسابيع من عقد الاجتماع الأول حول فض التشابكات المالية بين وزارات " الكهرباء والبترول والمالية" برئاسة رئيس الوزراء فى ١٨ يوليو الماضي، في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.

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وأطلع مدبولي الوزراء المعنيون على نتائج الاجتماعات الفنية التي تم عقدها بين الخبراء وممثليهم على مدار الفترة الماضية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى الآن، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على الأرقام الخاصة ببعض مديونيات تلك الجهات تجاه بعضها البعض.

ومن جانبه أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الوزراء المعنيين على إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى تسويات نهائية لتلك المشكلة التاريخية، مؤكداً أن المرونة ستُمكن الوزارات المعنية من الحصول خلال فترة وجيزة على مستحقات لم يكن بالإمكان تحصيلها، أو كان سيستغرق الحصول عليها عدة سنوات في أفضل الأحوال، وهو ما يساعد تلك الجهات على حسن إدارة مواردها.

وأكد مدبولى أنه سيستمر فى عقد هذا الاجتماع الدورى مع الوزراء المعنيين لمتابعة التقدم المحرز، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.​