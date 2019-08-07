ضبط 9 عملات إغريقية داخل طرد قادم من دولة التشيك بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد بريد سريع قادم من دولة التشيك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه. وبحسب بيان، جرى تكليف جرجس صدقي مأمور الحركة بكشف مشمول البوليصة واردة من التشيك، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL برئاسة عبير عبدالسلام مدير الجمرك، وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم التشكك في أثريتها، وبالعرض على لجنة الآثار أفادت بأثريتها وأنها تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي وتخضع لقانون حماية الآثار. وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات واخطار الجهات المختصة. ​

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