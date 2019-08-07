محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: وجه رئيس محكمة النقض المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى خالص التهاني للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وجاء في نص تهنئة رئيس النقض: "أتشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى الأمن الإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأضاف "ندعو الله أن يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية ليجني شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من الإنجازات على كافة الأصعدة وتظل مصرنا الحبيبة عالية شامخة في ظل قيادتكم الحكيمة". صرح بذلك المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار المحكمة للعلاقات العامة والإعلان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "القضاء الأعلى" يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.