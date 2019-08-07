أمن القاهرة: ضبط 4 هاربين من 164حكمًا قضائيًا وغرامات بـ 14 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت جهود أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين لاسيما في مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط "صاحب شركة مقاولات -مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 76 حكم حبس جزئي، بإجمالي عقوبات بلغت (16 سنة حبس، وغرامات مالية مستحقة بقيمة 2 مليون و240 ألف جنيه، وضبط (صاحب شركة-مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 69 حكم حبس جزئي صادرة ضده في قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بلغت 207 سنة حبس.

كما نجحت الحملة في ضبط أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، والمطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس جزئي، بإجمالي عقوبات بلغت (3شهور حبس)، وغرامات مالية بقيمة 9 مليون و438 ألف وأربعة جنيه، وضبط (مقاول -مقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، والمطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس جزئي، بإجمالي عقوبات بلغت (9 شهور وأسبوعين حبس)، وغرامات مالية مستحقة بقيمة 3 مليون و168 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.