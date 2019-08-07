الداخلية: ضبط 81 حالة تزوير جوازات سفر وتأشيرات خاصة بالدول في 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، حملة أمنية لضبط حالات تزوير جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي خلال شهر يوليو الماضي، عن ضبط 81 حالة تزوير، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب في التوجه إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.