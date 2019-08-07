وزير الداخلية يبعث تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

جاء بها، بمشاعر تفيض إعزازاً لعظيم شخصكم وتقديراً لرشيد قيادتكم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يُسعدني وهيئة الشرطة.. أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة في العطاء والتضحية والفداء وقيم الإثابة وحسن الجزاء من المولى جل في علاه.. لنجد في هذا دافعاً لمواصلة البذل والعطاء لينعم الشعب المصري العظيم بثمار الازدهار والرخاء.

فتحية لكم سيادة الرئيس زعيماً صادقاً وقائداً لمسيرة التنمية والبناء.. ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم.. نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً.. حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم.