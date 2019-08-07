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ضبط أجنبي بحوزته 63 قطعة معدنية يشتبه في أثريتها بأسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ أسوان النهرية من ضبط، راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال إنهاء إجراءات وصوله على متن إحدى العبارات، وبحوزته (63 قطعة عملات معدنية يشتبه في أثريتها).

بعرض المضبوطات على وحدة المنافذ الأثرية أفادت بأثرية (13 قطعة وخضوعها لقانون حماية الآثار، و23 قطعة ذات قيمة فنية وثقافية وتاريخية).

وبمواجهة المتهم اعترف بصحة الواقعة وقرر حيازته للمضبوطات بقصد بيعها داخل البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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