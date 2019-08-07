خلال أسبوع.. مكافحة جرائم الحاسبات تضبط 102 قضية ابتزاز وتهديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حملات أمنية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين. أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 102 قضية (ابتزاز وتهديد-سب وقذف وتشهير-اختراق وسرقة حسابات-انتحال صفة-نصب على المواطنين-ترويج لبيع أدوية مستوردة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 103 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي و102 متهماً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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