خلال 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1039 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، و960 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

كما نجحت الحملات في ضبط 10آلاف و63 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، و(120) قضية في مجال الضرائب العامة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.