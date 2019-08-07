ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة المساكن ومقرات الشركات وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة.

تلقى مركز شرطة بنها بلاغًا بسرقة خزينة حديدية وبداخلها مبلغ "142 ألف جنيه تقريباً"، من داخل مخزن أنابيب تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بشباك حجرة المكتب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عناصر إجرامية "سبق اتهامهم في 9 قضايا متنوعة"، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن ومقرات الشركات والدلوف من خلال النوافذ بأسلوب الكسر باستخدام "عتلة حديدية".

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم حال ترددهم على دائرة المركز لممارسة نشاطهم الإجرامي مستقلين إحدى السيارات ملك أحدهم، وبحوزتهم "بندقية آلية و10 طلقات لذات العيار-15 جرام لمخدر الهيروين-2سلاح أبيض- 3هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة المشار إليها وواقعتين آخرتين بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.