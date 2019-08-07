سقوط تاجر الهيروين في قبضة مباحث الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقت مباحث قسم شرطة الشرابية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر هيروين.
البداية عندما وردت معلومات للمقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث الشرابية، تفيد قيام "محمد. ص" عاطل ومقيم منطقة الحكر دائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهم.
وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن النقيب عمر الداوودي، معاون المباحث، من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 200 جرام هيروين ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم أمام العميد أحمد صفوت، مأمور قسم شرطة الشرابية، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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