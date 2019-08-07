أخبار مصر | اختتام مبادرة "مصر بكم أجمل" بتعريف المعاقين حقوقهم وواجباتهم في العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام مبادرة "مصر بكم أجمل" بتعريف المعاقين حقوقهم وواجباتهم في العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" برنامجها الثاني، لتدريب 40 شابًا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، غدا الخميس، بمديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المبادرة تنفذها الوزارة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف المبادرة: إن الفاعليات تناولت محاضرات لإيضاح بعض المصطلحات المتعلقة بالعمل مثل: تعريف عقد العمل، ومفهوم العامل وصاحب العمل، والإجازات السنوية، والمنح المقدمة من صاحب العمل للعامل، وخصائص عقد العمل.

كما تناولت محاضرات حول دور ريادة الأعمال نحو ذوى القدرات الخاصة ألقاها الدكتور أسامة سعيد عبد الصادق عميد كلية التجارة جامعة بنى سويف، وأول عميد لمعهد المشروعات الصغيرة ببنى سويف، حيث بدأت المحاضرات بعمل ورشة عمل صغيرة للمتدربين لتوثيق العمل الجماعي وتفعيل ريادة الأعمال، ثم تم عرض محاور دور ريادة الأعمال نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القدرات لتصبح رائد أعمال ناجح، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التمكين الاقتصادي.

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وقد دعا عميد كلية التجارة فريق عمل مبادرة "مصر بكم أجمل" والمتدربين من شباب الجنسين لزيارة معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلية التجارة جامعة بنى سويف وعرض الخدمات التى يقدمها المعهد والجامعة لذوى القدرات الخاصة، معربا عن سعادته لدعوته المشاركة في المبادرة الجادة والرائعة من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان مقدم الشكر والتقدير.

وألقي الدكتور شريف محمد نور الدين أستاذ التشريعات الاجتماعية محاضر حول حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ودور وزارة القوى العاملة نحو دمج وتدريب ذوى القدرات الخاصة فى سوق العمل، وتحدد حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل فى بنود عقد العمل المبرم بين الطرفين.

وأكد اهتمام وزارة القوى العاملة بكافة مديرياتها ومكاتبها ببحث أي شكوى مقدمة من العامل وإزالة العقبات التى تقابله فى عمله.