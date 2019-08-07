أخبار مصر | وزير خارجية فرنسا: حرية الملاحة البحرية بالخليج العربي مقوّمٌ أساسي للأمن الإقليمي والتجارة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية فرنسا: حرية الملاحة البحرية بالخليج العربي مقوّمٌ أساسي للأمن الإقليمي والتجارة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جان إيف لو دريان، الناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، على قرار إنجلترا الانضمام إلى البعثة الأمريكية الدولية للسلامة البحرية في الخليج العربي، أن القرار جاء بغية ضمان حماية مصالحها الأمنية على الفور.

وأوضح، أن فرنسا تعتبر حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي مقوّمٌ أساسي من مقوّمات الأمن الإقليمي والتجارة العالمية، وتدعو السلطات الإيرانية على وجه الخصوص إلى تحرير السفينة البريطانية ستينا إمبيرو وطاقمها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن هناك تواصل مع شركاء فرنسا الأوروبيين، ومن بينهم البريطانيين، للتوصل إلى حلول عملية ودبلوماسية وعملياتية، بغية الشروع في إجراءٍ يهدف إلى تجنّب ازدياد حدّة التوترات في المنطقة وإلى تعزيز الظروف الأمنية في الخليج العربي.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "حيث يتم تحقيق ذلك، على الصعيدين السياسي، والدبلوماسي بفضل المداولات مع شركاء فرنسا الأوروبيين وتعاونهم مع شركائهم الإقليميين من أجل توفير الظروف المؤاتية لإجراء حوار إقليمي شامل بشأن السلامة البحرية، وعلى الصعيد العملياتي من خلال العمل على اتخاذ مبادرة أوروبية ترمي إلى صقل المعارف بالوضع في البحر وتيسير المرور الآمن للسفن في المنطقة باستخدام الوسائل المناسبة".