أخبار مصر | وزير الرياضة يلتقي بـ300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية

واستمع صبحي، لعدد من الشباب الذين عرضوا رؤيتهم لعدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظاتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بهذه الرؤى المختلفة التى من شأنها أن تضيف فاعلية أكثر للبرامج والأنشطة التي تنظمها وتنفذها الوزارة.

وأضاف وزير الشباب بأن الوزارة، تعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال الاندماج الكامل الذى تسعى إليه الدولة لكل أبنائنا في جميع محافظات الجمهورية، وخصوصا المحافظات الحدودية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته بالتأكيد على الهدف من البرامج والمشروعات والمعسكرات التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفذها الوزارة وهو التجمع والتواصل، والتعرف عن قرب على قيمة ومكتسبات هذه المعسكرات التى تحقق التعاون وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل تواصل الرحلات الترفيهية والثقافية تحت عنوان "أهل مصر" لأبناء وشباب المحافظات الحدودية شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، مرسي مطروح، البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، الوادي الجديد خلال الفترة من ٤ إلى ٨ أغسطس، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق التواصل مع أبناء وشباب المحافظات الحدوديةً بمشاركه ٣٠٠ شاب وفتاة بواقع ٥٠ من كل محافظة بعمل رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لهم وزيارات لأهم المعالم السياحية والتاريخية للقاهرة حتي يستطيع الشباب معرفة ومشاهدة المعالم، ودمج شباب المحافظات الحدودية في المجتمع، والتخفيف عليهم من الأضرار التي يخلفها الارهاب، وتعديل ومواجهة الافكار المتطرفة بالمنطقة والتعرف علي عظمة بلدهم حيث يتخلل البرنامج زيارات سياحيةً وترفيهية خاصة وان توجهات الدولة تهدف الي الاهتمام بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية وابنائها.