أخبار مصر | "الرياضة" تحتفل بيوم الشباب العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تحتفل بيوم الشباب العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بيوم الشباب العالمي هذا العام من خلال حقبة من البرامج واللقاءات الحوارية والأنشطة الفنية، والتي من شأنها تلقي الضوء على جهود النشء والشباب لإتاحة التعليم للجميع وتيسيره، وفقا للهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 والذى ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"

وفى هذا الصدد نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والتي تستهدف تواصل النشء والشباب من خلال مجموعة من التدريبات التي تعتمد على لعب الأدوار المختلفة، والتي تهدف إلى تكوين رؤية جديدة لواقع نعيشه، بالإضافة الى تفريغ انفعالات ومشاعر الطلائع من خلال تمثيل أدوار لها علاقة بالمواقف التي حدثت لهم بالماضى أو التنبؤ بماذا سيحدث في المستقبل.

وتهدف تلك البرامج إلى التمكن من السيطرة على السلوك والحد من التوتر والضغط، وتعزيز الثقة بالنفس والوعي الذاتي، وتحقيق البصيرة، علاوة على رفع القدرة على التفكير الإبداعى الواعي للمشاعر الخاطئة والتي كان يؤمن بها الطليع وتمنع تقدمه.

كما تضمنت جوانب الاحتفال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية الفنية المتعددة تحت عنوان " النهضة بالتعليم" إلى جانب مجموعة من المسابقات المفتوحة في مجال الفنون التشكيلية والتي تعبر عن دور الشباب في المجتمع من خلال رسم بورتريه لشاب أو فتاة مصرية أو عربية استطاعوا أن يحدثوا تغيير في مجتمعهم المحلي أو العالمي وكتابة نبذة عن الشخصية وقصص نجاحها.

وتخلل الاحتفال عقد لقاءات حوارية متنوعة تحت عنوان "دور الفتيات في مواجهة تحديات التنمية المستدامة 2030" وأدار تلك اللقاءات الفتيات اللاتي اجتزن البرنامج القيادى للفتاة المصرية ( w2w)، وذلك تماشيا مع مبدأ استدامة التعليم وانتقال أثره، ولتهيئة الفرصة لمشاركة اجتماعية أكبر وتنمية القدرة على اتخاذ القرار.